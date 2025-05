Barcellona campione oggi se: cosa serve ai blaugrana contro l'Espanyol per vincere la Liga

Espanyol vs Barcellona

Il Barcellona può vincere il ventottesimo campionato della propria storia: la festa è stata rimandata dalla vittoria del Real Madrid sul Maiorca.

Il Barcellona aveva già cominciato a stappare lo champagne, convinto ormai di avercela fatta. Ma poi, quasi dal nulla e assolutamente a sorpresa, è arrivato Jacobo Ramon: colui che ha rovinato parzialmente i piani dei blaugrana.

Si tratta del giovanissimo centrale difensivo classe 2000 del Real Madrid, che mercoledì sera ha segnato all'ultimo secondo della partita contro il Maiorca la rete del 2-1: quella che permette, almeno in linea teorica, alla squadra di Ancelotti di rimanere in corsa per il titolo di Liga e che ha posticipato la festa del Barcellona.

Yamal e compagni avranno ora una seconda chance: questa sera scenderanno in campo contro l'Espanyol, nel derby catalano, per provare a conquistare matematicamente il ventottesimo campionato della propria storia.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa servirà alla formazione di Flick per festeggiare il titolo con due giornate d'anticipo? La situazione nella Liga.