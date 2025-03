Barcellona-Benfica dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona vs Benfica

I blaugrana affrontano i portoghesi nella gara di ritorno degli ottavi di finale: dove vedere la sfida in tv, streaming e le formazioni dell'incontro.

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona ha dimostrato di essere una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale.

Sotto di un uomo per oltre 70 minuti, i blaugrana hanno ottenuto comunque il successo di misura contro il Benfica grazie alla rete del solito Raphinha.

Nella gara di ritorno, agli uomini di Hans Flick sarà sufficiente non perdere per accedere ai quarti di finale, dove sarà sfida contro una tra Borussia Dortmund e Lille.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.