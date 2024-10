Barcellona-Bayern dove vederla: Sky, TV8 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Bayern Monaco

Il Barcellona ospita il Bayern nella terza giornata di Champions League: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

Tra i match proposti dalla terza giornata della ‘Fase Campionato’ della Champions League 2024-2025, c’è anche un grande classico del calcio europeo: Barcellona-Bayern Monaco.

A sfidarsi sono due tra le super big del Vecchio Continente, nonché due tra le grandi favorite per la vittoria finale della più importante tra le competizioni per club.

Una partita alla quale Barcellona e Bayern si approcciano sapendo che sono a tutti i costi chiamate ad evitare ulteriori passi falsi. Bavaresi e catalani infatti, si presentano all’appuntamento appaiate in classifica e già con una sconfitta ciascuna patita nel torneo.

Il Barça, dopo essere caduto sul campo del Monaco all’esordio (2-1), si è rilanciato demolendo lo Young Boys con un nettissimo 5-0. Percorso inverso per il Bayern che, dopo aver rifilato uno storico 9-2 alla Dinamo Zagabria nella prima uscita, è stato poi superato per 1-0 dall’Aston Villa in trasferta.

Tre i punti in cascina per entrambe le squadre e strada che conduce agli ottavi ancora molto lunga.

In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Bayern Monaco: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.