Yamal Alvarez Barcellona Atletico MadridGetty Images
Stefano Silvestri

Barcellona-Atletico Madrid sarà visibile anche su Italia 1, ma non in diretta: data e orario della differita

La gara di Liga fa parte dell'elenco delle sfide trasmesse in chiaro da Mediaset grazie a un accordo con DAZN. Ma non sarà visibile in diretta televisiva.

Barcellona e Atletico Madrid sono due delle formazioni meglio posizionate nella classifica della Liga: la squadra di Hansi Flick è prima dopo 14 giornate, quella di Diego Simeone è invece quarta, ma con appena tre lunghezze di ritardo.

Proprio due delle classiche tre grandi di Spagna si sfideranno in occasione della diciannovesima giornata. Ma la gara non andrà in scena a gennaio: è stata anticipata a domani, martedì 2 dicembre, per la concomitanza con la Supercoppa spagnola - a cui parteciperanno proprio Barcellona e Atletico, ma anche Athletic e Real Madrid - all'inizio del nuovo anno.

La gara sarà visibile non soltanto su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga e trasmette in diretta tutte le partite, bensì anche su Italia 1. Ma non in diretta: in differita.

  • L'ORARIO DI INIZIO DI BARCELLONA-ATLETICO MADRID

    La gara del Camp Nou tra il Barcellona e l'Atletico Madrid prenderà il via alle ore 21.00 di martedì 2 dicembre. Alle 19 di mercoledì 3 dicembre si giocherà invece l'altra partita della diciannovesima giornata di Liga anticipata a dicembre, ovvero Athletic-Real Madrid.

  • SU ITALIA 1, MA IN DIFFERITA

    Barcellona-Atletico Madrid, come detto, sarà trasmessa non solo da DAZN ma anche da Italia 1. Nel primo caso si potrà vederla in diretta streaming, nel secondo invece solamente in differita.

    Mediaset ha infatti deciso di trasmettere la sfida in seconda serata: la messa in onda inizierà infatti alle ore 23.45 circa, al termine della gara di Coppa Italia tra Juventus e Udinese e del post partita da studio. Proprio la sfida dell'Allianz Stadium verrà trasmessa in diretta su Italia 1, con calcio d'inizio alle ore 21.

    Per quanto riguarda la visione in streaming di Barcellona-Atletico Madrid, anche questa sarà in differita: verrà offerta tramite Mediaset Infinity.

  • PERCHÉ BARCELLONA-ATLETICO MADRID SU ITALIA 1

    Ma perché Barcellona-Atletico Madrid verrà trasmessa anche su Italia 1 non soltanto su DAZN, il broadcaster che detiene i diritti del campionato spagnolo per l'Italia?

    La scelta fa parte di un accordo tra la stessa DAZN e Mediaset: un'iniziativa risalente all'estate e alla messa in onda anche in chiaro di diverse partite del Mondiale per Club, e prolungatasi nei mesi successivi con la Liga.

    Sono due le partite spagnole già trasmesse da Mediaset attraverso Italia 1 prima di Barcellona-Atletico Madrid: Atletico-Real Madrid (5-2) e Real-Barcellona (2-1).

  • LE PROSSIME PARTITE

    Queste sono le rimanenti partite di Liga che, oltre a DAZN, verranno trasmesse anche su Italia 1:

    • Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid 
    • Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona 
    • Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid
