Barcellona-Atletico Madrid sarà visibile anche su Italia 1, ma non in diretta: data e orario della differita

Barcellona e Atletico Madrid sono due delle formazioni meglio posizionate nella classifica della Liga: la squadra di Hansi Flick è prima dopo 14 giornate, quella di Diego Simeone è invece quarta, ma con appena tre lunghezze di ritardo.

Proprio due delle classiche tre grandi di Spagna si sfideranno in occasione della diciannovesima giornata. Ma la gara non andrà in scena a gennaio: è stata anticipata a domani, martedì 2 dicembre, per la concomitanza con la Supercoppa spagnola - a cui parteciperanno proprio Barcellona e Atletico, ma anche Athletic e Real Madrid - all'inizio del nuovo anno.

La gara sarà visibile non soltanto su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Liga e trasmette in diretta tutte le partite, bensì anche su Italia 1. Ma non in diretta: in differita.