Barcellona-Athletic Bilbao dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Athletic Bilbao

Il Barcellona ospita l'Athletic Bilbao in Liga dopo l'esordio con vittoria a Valencia: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Buona la prima per il Barcellona nella nuova Liga 2024/25: una doppietta di Lewandowski ha permesso alla squadra di Flick di battere in rimonta il Valencia al 'Mestalla'.

Non è andato oltre il pari casalingo l'Athletic Bilbao, prossimo avversario dei blaugrana: al momentaneo vantaggio di Sancet ha risposto, per il Getafe, il sigillo di Uche.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Barcellona-Athletic Bilbao: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.