Il centrocampista della Fiorentina è stato espulso nel primo tempo del match: primo giallo all'11', poi la seconda sanzione è arrivata al 20'.

Inizio di partita decisamente in salita per la Repubblica Ceca contro la Turchia costretta, dopo soli 20 minuti gioco, a giocare in inferiorità numerica.

La squadra guidata dal ct Ivan Hasek è rimasta infatti in dieci uomini già nel primo tempo a causa dell'espulsione di Antonin Barak.

Ingenuità clamorosa da parte del centrocampista della Fiorentina che con due interventi decisamente fuori tempo ha rimediato due cartellini nel giro di pochi minuti.