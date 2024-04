Balotelli su Calhanoglu: "È stato veramente un signore, se ci fossi stato io al suo posto..."

L'ex attaccante ha parlato delle scintille del derby e della festa Scudetto dell'Inter: "Dumfries-Theo Hernandez? Bellissimo sfottò".

Il veleno da ex di Hakan Calhanoglu, ma anche Denzel Dumfries contro Theo Hernandez. La festa Scudetto dell'Inter sul pullman scoperto che domenica ha attraversato Milano, com'era lecito attendersi, ha riservato episodi discussi e titoli di giornale.

Quanto accaduto due giorni fa ha fatto discutere anche durante la puntata di 'Controcalcio' di lunedì sera, andata in onda su Twitch. Presenti in live alcune vecchie glorie della Serie A, come Mario Balotelli, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan.

Con Balotelli si è parlato anche di questo: di Calhanoglu, di Dumfries e Theo Hernandez, della rivalità tra Milan e Inter, in un contesto particolare che ha visto i nerazzurri conquistare lo Scudetto proprio nel derby.