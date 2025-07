Balotelli spara a zero: "Genoa senza pa**e, a Vieira stavo sui cogl***i"

La verità di Mario Balotelli sul flop al Genoa: "Fuori squadra senza aver mai creato problemi, mi hanno mancato di rispetto".

Il matrimonio tra Mario Balotelli e il Genoa, con l'arrivo in panchina di Patrick Vieira, è precipitato e si è concluso nel peggior modo possibile.

Da colpo a zero l'attaccante si è ritrovato fuori dal progetto e così, al podcast 'Centrocampo, ha deciso di raccontare la propria verità su quello che da rilancio si è trasformato in pochi mesi in un flop.

Parole dure verso il club, giudizi severi sull'allenatore francese: ecco cosa ha detto Balo, riavvolgendo il nastro e ripercorrendo le tappe di una parentesi da dimenticare.