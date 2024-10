Balotelli non convocato, l'annuncio di Gilardino: quando può esordire con il Genoa

In conferenza l'allenatore del Genoa ha confermato che Balotelli non ci sarà contro la Fiorentina: "serve una settimana di lavoro".

C'è grandissima attesa per il debutto di Mario Balotelli con la maglia del Genoa e in generale il ritorno dell'attaccante italiano in Serie A.

Il classe 1990 era svincolato da mesi e da pochi giorni ha firmato il contratto con il club rossoblù dopo una trattativa durata diverse settimane.

Domani il Genoa affronterà la Fiorentina (match in programma alle 18:30) ma i tifosi del grifone dovrannno aspettare per vedere da vicino il nuovo acquisto.

Balotelli infatti come nei programmi non è stato convocato per la sfida non essendo ancora in condizione di giocare: "Domani non sarà convocato, il suo programma prevede una settimana di lavoro", ha annunciato Alberto Gilardino in conferenza stampa.