Gazzetta dello Sport - Balotelli lascia il Genoa e cambia squadra? L'addio immediato si avvicina, decisione entro martedì

Lo scarso minutaggio può portare alla separazione entro il 31 dicembre: un clausola lo permette. All'orizzonte c'è il Cruz Azul.

La storia tra Mario Balotelli e il Genoa può essere già arrivata ai titoli di coda. Anche se di fatto è iniziata solo da un paio di mesi esatti, ovvero da quando - era il 28 ottobre - il Grifone annunciava ufficialmente il suo arrivo a parametro zero.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'addio dell'ex attaccante di Inter e Milan non è più un'opzione da scartare a prescindere. Anzi: è diventata concreta negli ultimissimi tempi, alla luce soprattutto di un minutaggio in campo che continua a essere insufficiente per uno con il suo curriculum.

Il tutto condito dall'interesse proveniente da una squadra messicana: il Cruz Azul, apparentemente disposto ad aprire i cordoni della borsa per portare nuovamente Balotelli via dall'Italia.