Balotelli-Genoa, è davvero finita: trattativa per la risoluzione del contratto, dove può andare

La storia di Balotelli al Genoa sta per chiudersi dopo pochi mesi e pochissimi minuti giocati: Vieira non lo vede, si va verso la risoluzione.

La storia di Mario Balotelli al Genoa è davvero finita. L'attaccante, non convocato per l'ultima partita contro la Roma, sta per lasciare il Grifone.

A riportarlo è 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui sarebbe in corso una trattativa tra le parti per trovare una soluzione.

Balotelli d'altronde con Vieira ha trovato pochissimo spazio e dopo due gare trascorse per intero seduto in panchina, il tecnico non lo ha neppure convocato per Roma-Genoa.

Un segnale chiaro di come il rapporto sia ormai irrecuperabile: ma cosa può succedere adesso e dove andrà a giocare Balotelli?