Balotelli aspetta ancora il primo goal: pochissimi minuti e nessuna partita da titolare

Altra presenza da subentrato nel Genoa per Mario Balotelli: ancora a secco di titolarità e di goal.

Dovrà attendere ancora Mario Balotelli per mettere a referto la prima presenza nell'undici titolare del Genoa, squadra che ha deciso di tesserarlo in qualità di svincolato nelle scorse settimane.

Così come accaduto nelle precedenti uscite, anche al 'Bluenergy Stadium' di Udine il classe 1990 si è accomodato inizialmente in panchina, per poi entrare in campo nel corso della ripresa.

Un bottino piuttosto magro in questa nuova avventura genoana, priva non solo di titolarità ma anche di goal segnati.