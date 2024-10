Balotelli al Genoa è reale, occhio alle novità nei prossimi giorni: "Mi sta togliendo il sonno"

Zangrillo, presidente del Genoa, conferma la possibilità di vedere Balotelli in rossoblù: "Potenzialmente il miglior numero 9 italiano".

Altro che voci. Altro che bufale. Mario Balotelli al Genoa è una possibilità di cui Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, parla chiaramente.

Svincolato dopo aver lasciato l'Adana per la seconda volta, Super Mario spera di poter giocare nuovamente in Serie A per dimostrare di essere ancora un attaccante da massima serie. Italiana.

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo dell'eventuale ritorno di Balotelli in Serie A per vestire la maglia del Genoa, qualcosa che

Zangrillo si augura, confermando di fatto la possibilità di vedere l'ex Campione del Triplete in rossoblù e nuovamente ad alti livelli dopo anni.