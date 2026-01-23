Baldanzi al Genoa: ufficiale la cessione della Roma, è pronto per un posto da titolare

Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore del Genoa. Nella serata di venerdì, infatti, la Roma e la società rossoblù hanno confermato l'affare in prestito con diritto di riscatto, che regala a De Rossi uno dei suoi pupilli, chiuso in giallorosso e pronto a ricoprire un posto da titolare in terra ligure.

Classe 2003, Baldanzi ha giocato appena dieci partite in stagione, segnando un goal nella sconfitta per 2-1 contro la Juventus. Tanta panchina con Gasperini e nessun match di Europa League essendo stato escluso dalla lista UEFA per un giocatore deciso a rilanciarsi al Genoa in questa seconda parte di stagione.

L'affare Roma-Genoa per Baldanzi è come detto in prestito e senza obbligo di riscatto, ma qualora il 22enne dovesse prendersi la squadra rossoblù nel giro dei prossimi quattro mesi, allora difficilmente De Rossi sarà costretto a rinunciarci per la prossima, eventuale, annata di Serie A.