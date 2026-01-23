Pubblicità
Pubblicità
Baldanzi RomaGetty Images
Francesco Schirru

Baldanzi al Genoa: ufficiale la cessione della Roma, è pronto per un posto da titolare

Tutto confermato, Baldanzi lascia la Roma e i giallorossi per approdare a Genova con la maglia rossoblù: De Rossi ha il suo colpo per l'attacco, arriva in prestito.

Pubblicità

Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore del Genoa. Nella serata di venerdì, infatti, la Roma e la società rossoblù hanno confermato l'affare in prestito con diritto di riscatto, che regala a De Rossi uno dei suoi pupilli, chiuso in giallorosso e pronto a ricoprire un posto da titolare in terra ligure. 

Classe 2003, Baldanzi ha giocato appena dieci partite in stagione, segnando un goal nella sconfitta per 2-1 contro la Juventus. Tanta panchina con Gasperini e nessun match di Europa League essendo stato escluso dalla lista UEFA per un giocatore deciso a rilanciarsi al Genoa in questa seconda parte di stagione.

L'affare Roma-Genoa per Baldanzi è come detto in prestito e senza obbligo di riscatto, ma qualora il 22enne dovesse prendersi la squadra rossoblù nel giro dei prossimi quattro mesi, allora difficilmente De Rossi sarà costretto a rinunciarci per la prossima, eventuale, annata di Serie A.

  • IL NUOVO GENOA DI DE ROSSI

    Di base Baldanzi arriva per essere un titolare, nonostante anche lui dovrà lottare per un posto nell'undici di De Rossi. L'ormai ex Roma potrebbe giocare al fianco di Colombo, con Vitinha che scivolerebbe così in panchina.

    Oltre al 3-5-2 con Baldanzi spalla di Colombo, non è neanche da escludere che Malinovskyi possa essere schierato sulla trequarti al fianco del nuovo arrivato, lasciando Colombo davanti ai due.

    In difesa è inoltre arrivato, anch'esso ufficiale nella serata di venerdì, lo svedese Zatterstrom: anche lui potrebbe diventare presto un titolare di De Rossi.

    • Pubblicità

  • L'AFFARE E LE CIFRE

    Baldanzi lascia la Roma in prestito, ma in teoria potrebbe tornare in città dalla prossima estate. L'affare con il Genoa è infatti in prestito con diritto di riscatto e non di obbligo, considerando come il classe 2003 possa essere acquistato definitivamente solo dietro il pagamento di 10 milioni di euro.

    Fa il percorso inverso Venturino, attaccante 19enne che proseguirà l'annata con la maglia della Roma: "Mi sento pronto e contento. Non vedo l'ora di iniziare" ha fatto sapere il giovane appena arrivato nella Capitale.

    Qualche parola anche per Baldanzi:

    Sono molto contento di essere qua. De Rossi l’ho già sentito, é stato uno dei motivi della scelta. Mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi e quindi sono qui per loro e per aiutarli a raggiungerli".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ACQUISTI E CESSIONI DEL GENOA

    ACQUISTI

    Bijlow (Por, Feyenoord, D), Zätterström (Dif, Sheffield United, P), Baldanzi (Cen, Roma, P)

    CESSIONI

    Carboni (Cen, Inter, FP)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: De Rossi)

    (3-5-2): BIJLOW; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; BALDANZI, Colombo.

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Milan crest
Milan
MIL
0