AZ Alkmaar-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Parrott decisivo, giallorossi aritmeticamente fuori dalle prime otto

La squadra allenata da Claudio Ranieri cade nel finale di gara in terra olandese: la Roma si giocherà la qualificazione all'ultima giornata.

La Roma cade nel finale e si fa beffare dall'AZ a dieci minuti dal traguardo: il goal decisivo di Parrott costringerà i giallorossi a giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo turno della fase campionato contro l'Eintracht. Quel che è certo è che la squadra di Ranieri non chiuderà tra le prime otto.

La prima frazione vede la Roma in affanno al cospetto di un AZ che pressa alto e si dimostra super aggressiv o sin dalle prime battute di gioco. Svilar, a onore del vero, non si sporca mai i guantoni ma gli olandesi creano un paio di presupposti per andare a bersaglio: Koné salva tutto su Mijnans, poi Meerdink spedisce in curva un autentico rigore in movimento.

Nella ripresa, invece, si registra una sensibile crescita da parte della Roma che, finalmente, alza i giri del motore, spinta dal buonissimo impatto di Soulé nella seconda parte di gara. La volée di Dybala, alta di poco, rimane però l'occasione più importante per la squadra di Ranieri che, nonostante il dominio territoriale, non riesce a trovare la combinazione vincente per spezzare l'equilibrio. Quando però la gara sembra ormai incanalata sullo 0-0, ecco che allo scoccare dell'80' arriva la beffa griffata Parrott, il bomber principae dell'AZ, il cui blitz non lascia scampo a Svilar.