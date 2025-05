L'avversaria dell'Italia Under 17 nella semifinale degli Europei: contro chi gioca, quando, data e orario

La nazionale di Massimiliano Favo ha superato la fase a gironi del torneo: ora andrà a caccia della quarta finale nelle ultime sei edizioni.

L'Italia Under 17 di Massimiliano Favo si è qualificata in scioltezza alle semifinali degli Europei di categoria, che si stanno svolgendo in queste settimane in Albania: ha vinto le prime due partite e ciò le ha permesso di superare il turno con una giornata d'anticipo.

La terza partita del girone è quella contro il Belgio, in programma questa sera alle ore 20.30: all'Italia servirà solo per confermare il primo posto finale (in caso di nuova vittoria o di pareggio) e per evitare di scivolare al secondo, scenario che si concretizzerebbe in caso di vittoria dei belgi, con tanto di sorpasso di questi ultimi.

Contro chi giocherà l'Italia Under 17 nella semifinale degli Europei di categoria? Tutte le informazioni sul cammino degli azzurri: la prossima avversaria, la data e l'orario della partita che vale l'accesso alla seconda finale consecutiva.