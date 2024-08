Avellino-Giugliano dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano nel Monday Night di Serie C: al Partenio-Lombardi gli irpini attendono il Giugliano.

Missione riscatto per l’Avellino. Nel Monday Night della seconda giornata del campionato di Serie C NOW, scocca l’ora del primo derby di stagione per i biancoverdi, che ospiteranno il Giugliano al Partenio-Lombardi.

Inizio decisamente complicato per gli irpini, ko 4-1 a Picerno al debutto. Decisamente meglio, invece, è andata ai gialloblu, vittoriosi sul Taranto nei primi 90 minuti della stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.