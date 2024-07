Austria-Turchia 1-2, pagelle e tabellino: Demiral è mostruoso, Montella vola ai quarti

La doppietta di un fenomenale Demiral porta la Turchia al turno successivo: prova super in difesa per l'ex Serie A.

Sedici anni dopo, la Turchia è ai quarti degli Europei. Allora, nel torneo di Austria e Svizzera, la rappresentativa arrivò fino alle semifinali, obiettivo che il team di Montella proverà nuovamente a raggiungere nel prossimo turno contro l'Olanda.

Austria battuta di misura dopo il goal praticamente immediato da Demiral, mattatore del match con una doppietta e di gran lunga il migliore in campo nella partita che ha chiuso gli ottavi di finale.

Eliminati Calzona, Tedesco, Rossi e l'Italia, Montella - osannato da uno stadio infuocato per la Turchia - è così l'unico italiano ancora presente a Euro 2024. Per Rangnick non basta il 2-1 di Sabitzer, il terzo arrivato dopo un corner.

Buone trame offensive per l'Austria nel primo tempo e nella ripresa (in cui ha dominato), ma l'imprecisione e l'ottima prova difensiva di Demiral hanno tenuto la porta turca inviolata. Nella parte del tabellone sulla carta più facile, la Turchia è al pari della Svizzera l'unica outsider agli Europei, in mezzo a tante big assolute.

Priva di Calhanoglu, squalificato per somma di ammonizioni, la Turchia potrà contare sul giocatore dell'Inter per i quarti, arma in più per provare ad abbattere l'Olanda e diventare la mina vagante del torneo. Per Montella, però, ci saranno anche due nuove squalifiche, sempre in virtù del secondo giallo: Kokcu e Yuksek squalificati.