Auckland City-Boca Juniors dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Auckland City-Boca Juniors avversarie nella 3ª giornata del girone C del Mondiale: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La terza giornata del Girone C del Mondiale per Club inizia con una certezza: il Bayern Monaco già qualificato agli ottavi, resta solo da capire se da primo o da secondo in classifica e questo si sarà dopo la sfida tra i tedeschi e il Benfica.

Un incontro che interessa da vicino al Boca Juniors, visto che gli argentini sperano ancora di riuscire a chiudere al secondo posto nel girone, nonostante un solo punto in classifica. Per farlo dovranno battere gli Auckland City (16 goal incassati in due partite e zero realizzati) e sperare che il Bayern abbia la meglio sul Benfica.

A quel punto – con un eventuale arrivo a pari punti – si qualificherebbe la squadra con la migliore differenza reti, visto che lo scontro diretto tra Boca e Benfica è terminato 2-2.

Tutte le info su Auckland City-Boca Juniors: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.