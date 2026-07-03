Aubameyang al Genoa è possibile? Costi, formula, tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa

Il contratto di Aubameyang è in scadenza nel 2027, ha 37 anni ed è da sempre stato attirato dalla possibilità di giocare in Serie A.

Conosce molto bene l'Italia e il campionato italiano, avendo iniziato la carriera nelle giovanili del Milan (senza però mai esordire in prima squadra) ma il vero ostacolo sono i costi.

Il Marsiglia, infatti, non è aperto all'idea di cedere l'attaccante in prestito, formula che invece gradirebbe il Genoa che non potrebbe sostenere l'alto stipendio di Aubameyang che si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro annui.

L'OM è in spending review e ha necessità di monetizzare immediatamente, per questo motivo allo stato attuale delle cose la trattativa Aubameyang-Genoa è in salita. Resta più che altro una suggestione, un sogno.