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Marco Trombetta

Aubameyang al Genoa è possibile? Costi, formula, tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa

Calciomercato
Genoa
P. Aubameyang

Il sogno del Genoa per l'attacco si chiama Pierre-Emerick Aubameyang: il Grifone si è mosso per l'ex Milan, ma l'affare è davvero possibile?

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Il Genoa vuole regalarsi un grande nome per l'attacco nella prossima stagione. De Rossi lo ha richiesto e la società vuole accontentarlo.

Si è fatto il nome di Atme Dovbyk, molto apprezzato da DDR, ma nelle ultime ore si sono aperte le porte di un sogno chiamato Pierre-Emerick Aubameyang.

  • IL SONDAGGIO DEL GENOA C'E' STATO

    In questi giorni l'asse tra Genoa e Marsiglia è molto caldo. Il Grifone ha praticamente chiuso per il ritorno in Serie A dell'ex Sassuolo Hamed Junior Traoré proprio dall'OM in prestito con diritto di riscatto.

    Ed ha approfittato dei contatti con il club francese per chiedere informazioni su Aubameyang. Il Genoa sta cercando un profilo del genere, un attaccante d'esperienza che sappia fare goal e Aubameyang è considerato in uscita dal Marsiglia.

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  • L'AFFARE E' POSSIBILE?

    Il contratto di Aubameyang è in scadenza nel 2027, ha 37 anni ed è da sempre stato attirato dalla possibilità di giocare in Serie A.

    Conosce molto bene l'Italia e il campionato italiano, avendo iniziato la carriera nelle giovanili del Milan (senza però mai esordire in prima squadra) ma il vero ostacolo sono i costi.

    Il Marsiglia, infatti, non è aperto all'idea di cedere l'attaccante in prestito, formula che invece gradirebbe il Genoa che non potrebbe sostenere l'alto stipendio di Aubameyang che si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro annui.

    L'OM è in spending review e ha necessità di monetizzare immediatamente, per questo motivo allo stato attuale delle cose la trattativa Aubameyang-Genoa è in salita. Resta più che altro una suggestione, un sogno.

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  • I NUMERI DI AUBAMEYANG

    Nonostante i 37 anni, Aubameyang è ancora un attaccante capace di fare la differenza ad alti livelli.

    Nell'ultima stagione ha segnato 10 goal in Ligue 1 e 3 in Champions League. In generale nelle ultime tre stagioni è andato sempre in doppia cifra tra Ligue 1 e Saudi Pro League.

    Nel 23/24 ha messo a segno 10 goal con l'OM in Europa League, competizione della quale è il miglior marcatore di tutti i tempi.

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