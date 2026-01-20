Pubblicità
CopenaghenGetty Images
Francesco Schirru

Gli attaccanti del Copenaghen, dal figlio d'arte all'ex prodigio: quattro punte che hanno fatto parlare di sè

Dadason, Cornelius, Larsson e Moukoko: l'attacco del Copenaghen è pieno di giocatori non banali, conosciutissimi anche fuori dalla Danimarca per diversi motivi.

Quando i tifosi del Napoli, e in generale italiani, assisteranno alla partita tra i partenopei e il Copenaghen, cominceranno a notare diversi nomi noti in attacco, facendosi svariate domande. La rosa delle punte danesi, infatti, non è per niente banale e richiama alla mente il passato, nonchè a grandi prospettive per il futuro. A sfidare il team di Conte ci sono ex Serie A, adolescenti prodigio, figli d'arte e un talento che ha già fatto parlare di sè.

Di chi parliamo in particolare? Di Andreas Cornelius, Jordan Larsson, Viktor Dadason e Youssoufa Moukoko, quattro nazionalità diverse e una storia che tantissimi tifosi ricordano, anche se probabilmente hanno dimenticato. 

Tutti loro portano in Copenaghen-Napoli grande qualità, tecnica e capacità di trovare la rete con continuità: sono consapevoli di fare vedere il massimo, considerati i 7 punti ottenuti fin qui (gli stessi del Napoli) e le sole due gare rimanenti prima di concludere il girone.

  • IL FIGLIO D'ARTE

    Rispetto alle prime punte Cornelius, Dadason e Moukoko, Jordan Larsson è l'unico esterno. 

    Numero 11, 28enne che ha già segnato due goal in questa Champions League, è nato a Rotterdam, Olanda, ma gioca con la Svezia dal 2018. Ha origini capoverdiane da parte di padre, considerato che Larsson è un figlio d'arte: suo padre è Henrik, attaccante ex Barcellona, Manchester United e Celtic, tra i più importanti degli anni '90 e della prima metà dei 2000.

    Come il padre, anche Jordan sa giocare da prima punta, ma è più un esterno dotato di velocità e tecnica.

  • L'EX ADOLESCENTE PRODIGIO

    In squadra c'è anche Moukoko, classe 2004 di cui si parla oramai da diversi anni. Ex Borussia Dortmund, detiene diversi record di precocità, essendo ancora oggi il giocatore più giovane ad aver giocato e segnato in Bundesliga.

    Moukoko non ha avuto un impatto alla Yamal dopo aver giocato titolare nel Dortmund appena 16enne, ma ha ancora tutta la carriera davanti non avendo compiuto neanche ventidue anni.

    Lasciato il Dortmund non è riuscito a stupire in maglia Nizza nella passata annata, mentre con il Copenaghen sta mostrando nuovamente le sue enormi qualità dei tempi tedeschi.

  • LA VECCHIA CONOSCENZA

    I tifosi italiani ricordano sicuramente Cornelius, passato in Serie A per vestire le maglie di Atalanta e Parma. Nel massimo campionato per tre stagioni, l'attaccante danese è tornato a Copenaghen, dove è nato e cresciuto, dopo 16 reti in Italia.

    Cornelius, ora 32enne, ha giocato la maggior parte della sua carriera a Copenaghen e nel Copenaghen, riuscendo a far parte della rappresentativa danese per un decennio.

    Classe 1993, Cornelius è il giocatore che può fornire ai compagni del Copenaghen i segreti del Napoli e del calcio italiano, avendolo vissuto dall'interno per anni.

  • IL FUTURO DEL CALCIO ISLANDESE

    Tra le punte del Copenaghen c'è anche il giovane classe 2008 Dadason, islandese che ha sta attirando l'attenzione di diverse big europee.

    17 anni, Dadason segnato due reti in questa Champions League e nonostante la giovanissima età è già arrivato in doppia cifra nelle varie competizioni disputate con il Copenaghen.

    Nonostante con il Copenaghen stia segnando a raffica, Dadason non ha ancora avuto una chance nella rappresentativa islandese, giocando al massimo per l'Under 19.

