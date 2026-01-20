Gli attaccanti del Copenaghen, dal figlio d'arte all'ex prodigio: quattro punte che hanno fatto parlare di sè

Quando i tifosi del Napoli, e in generale italiani, assisteranno alla partita tra i partenopei e il Copenaghen, cominceranno a notare diversi nomi noti in attacco, facendosi svariate domande. La rosa delle punte danesi, infatti, non è per niente banale e richiama alla mente il passato, nonchè a grandi prospettive per il futuro. A sfidare il team di Conte ci sono ex Serie A, adolescenti prodigio, figli d'arte e un talento che ha già fatto parlare di sè.

Di chi parliamo in particolare? Di Andreas Cornelius, Jordan Larsson, Viktor Dadason e Youssoufa Moukoko, quattro nazionalità diverse e una storia che tantissimi tifosi ricordano, anche se probabilmente hanno dimenticato.

Tutti loro portano in Copenaghen-Napoli grande qualità, tecnica e capacità di trovare la rete con continuità: sono consapevoli di fare vedere il massimo, considerati i 7 punti ottenuti fin qui (gli stessi del Napoli) e le sole due gare rimanenti prima di concludere il girone.