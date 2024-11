ATP Finals di Torino: quando gioca Sinner e dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner protagonista alle ATP Finals di Torino: quando gioca il numero uno al mondo e come vederlo in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Anche quest'anno è Torino la sede del torneo ATP Finals di tennis, con in campo il meglio di questo sport: altra chance per Jannik Sinner di portarsi a casa l'ennesimo trofeo in un 2024 da sogno.

Non ci sarà Novak Djokovic, vincitore dell'edizione del 2023 dopo aver battuto in finale proprio l'altoatesino per due set a zero: serbo out a causa di un infortunio.

Ma quando gioca Jannik Sinner? E dove sarà possibile assistere ai suoi incontri in diretta tv e streaming?