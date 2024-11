Atletico Mineiro-Botafogo dove vederla: Sky, NOW, Mola o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della finale di Libertadores

A Buenos Aires la finale della Copa Libertadores, la 'Champions sudamericana': Atletico Mineiro contro Botafogo, dove vederla in tv.

Il grande momento è finalmente arrivato. In Argentina, a Buenos Aires, si gioca la finale di Copa Libertadores: derby brasiliano per decidere la vincitrice della coppa, della Champions sudamericana. In campo Atletico Mineiro e Botafogo.

Dopo aver rispettivamente eliminato River Plate e Penarol in semifinale, l'Atletico Mineiro di Belo Horizonte e il Botafogo di Rio de Janeiro si contendono la Libertadores: per l'Atletico si tratterebbe del secondo successo in altrettanti finali, mentre il Botafogo non aveva mai raggiunto la finalissima prima d'ora.

Il Monumental di Buenos Aires ospita una sfida che conferma il Brasile come paese vincitore della Libertadores: dopo la vittoria del River Plate nel 2018 sono arrivati due successi per il Flamengo, due per il Palmeiras e infine uno, nel 2023, per il Fluminense.