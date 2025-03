L’Atletico non spezza la maledizione: perde ancora contro il Real in Champions League, tutti i precedenti

Atletico Madrid vs Real Madrid

La squadra di Ancelotti elimina ai rigori l’Atletico Madrid, nuovamente condannato nei confronti in Champions contro i Blancos: una maledizione.

L’incubo si è nuovamente materializzato. I calci di rigore del Cívitas Metropolitano hanno nuovamente condannato l’Atletico Madrid in un doppio derby ad altissima intensità contro i Blancos, dove non sono bastati nemmeno 210 minuti per decretare la squadra più forte.

Si è andati ai calci di rigore e ha vinto nuovamente il Real. Un classico ormai. Il penalty di Julian Alvarez segnato ma poi annullato dal Var per un doppio tocco al momento della conclusione è la fotografia perfetta di quella che ormai sembra essere una vera e propria maledizione per i colchoneros contro il Real Madrid in Champions.

L’ultima sfida conferma quella che ormai è divenuta una regola: quando l’Atletico Madrid affronta il Real Madrid in Champions perde (due volte in finale) o viene sempre eliminato.