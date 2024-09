Atletico Madrid-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atletico Madrid di Simeone ospita il Real Madrid di Ancelotti a pochi giorni dal secondo turno di Champions League: tutte le informazioni del match.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Da una parte Diego Simeone, dall'altra Carlo Ancelotti: il derby di Madrid è pronto ad offrire spettacolo nella Liga spagnola.

A pochi giorni dalla seconda giornata di Champions League, lo stadio Cívitas Metropolitano ospita la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid.

Le due squadre madrilene sono tra le più attrezzate per la vittoria finale in questo campionato, ma sono entrambe staccate dal Barcellona che viaggia spedito in prima posizione con sette vittorie in altrettanti match.

In questa pagina tutte le informazioni su Atletico-Madrid-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.