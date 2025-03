Atletico Madrid-Real Madrid 6-7 dcr, pagelle e tabellino: Rudiger segna il rigore decisivo, Ancelotti elimina ancora Simeone

Il Real Madrid elimina ai rigori l'Atletico dopo l'1-0 firmato da Gallagher ai tempi regolamentari: un'altra delusione per la squadra di Simeone.

Dopo il 2-1 a favore del Real Madrid nella gara di andata, al Wanda Metropolitano finisce 1-0 per l'Atletico Madrid dopo tempi regolamentari e supplementari. Ai rigori passano i Campioni d'Europa in carica.

Partenza incredibile dell'Atletico Madrid che sblocca il match dopo 28 secondi con Gallagher. Lancio che la difesa del Real non respinge bene, Alvarez allarga per De Paul che crossa in mezzo, Gallagher è nel posto giusto e Courtois non può nulla per evitare la rete.

Il Real Madrid prova a reagire subito ma fatica contro la compattezza della squadra di Simeone. Possesso palla che non porta a nessuna vera occasione nei primi 20 minuti di gioco. Proteste di Vinicius Junior per il tocco in area di rigore con il braccio di Giuliano Simeone, considerato però non punibile.

Va vicino al raddoppio l'Atletico con la conclusione da fuori area di Alvarez che viene respinta da Courtois. E lo stesso attaccante argentino a pochi minuti dall'intervallo di nuovo mette alla prova il portiere belga da posizione defilata. E' l'ultima occasione del primo tempo dove i Campioni d'Europa hanno tenuto palla ma le occasioni migliori le ha avute tutte l'Atletico.

Il secondo tempo riparte con l'ennesimo tentativo di Alvarez dalla distanza, attento Courtois. Trama della serata che non cambia, i blancos tengono la palla, l'Atletico difende senza troppi problemi. Lenglet di testa su calcio di punizione, pallone che sfiora il palo.

Al minuto 69 l'episodio che poteva decidere la qualificazione: Mbappé viene buttato giù da Lenglet e si guadagna rigore dopo una giocata clamorosa; dal dischetto si presenta Vinicius che calcia altissimo. Al 90esimo occasionissima per Sorloth; l'attaccante, appena entrato, da dentro l'are si gira e calcia sopra la traversa.

La prima chance ai supplementari è per Correa che riesce ad infilarsi in area ma chiude Rudiger. Poi Sorloth su un grande assist di Barrios non trova la coordinazione. Squadre che si allungano e dall'altra parte è pericoloso Valverde, palla in mezzo senza trovare nessuno. Squadre che si trascinano fino ai rigori "accontentandosi".

Ai rigori apre le danze Mbappé che segna, poi Sorloth pareggia i conti. Bellingham non sbaglia mentre annullato quello di Alvarez per doppio tocco. Valverde segna per confermare il vantaggio, Correa tiene in vita l'Atletico. Vazquez se lo fa parare da Oblak ma poi Llorente prende traversa. Decisivo il rigore di Rudiger.