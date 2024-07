Atletico Madrid e Manchester United su Fofana: il Milan pensa a Rabiot

Colchoneros e Red Devils si inseriscono nella corsa al centrocampista francese: il Monaco adesso vuole 35 milioni e il Milan pensa all'ex Juve.

Quella che sembrava destinata ad essere una trattativa ormai ben indirizzata rischia di sfociare in una delicatissima asta a suon di milioni.

Secondo quanto riferito da Sky, sull'obiettivo del Milan Youssouf Fofana - con il quale i rossoneri avevano già raggiunto un'intesa - si sarebbero inseriti anche l'Atletico Madrid e il Manchester United.

Per questo motivo, ora, il club monegasco ha alzato la posta in palio chiedendo 35 milioni di euro per lasciare partire il centrocampista.