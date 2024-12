Athletic Bilbao-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Athletic Bilbao e Real anticipano la diciannovesima giornata della Liga per poter giocare la Supercoppa: formazioni, diretta tv e streaming.

La Final Four della Supercoppa di Spagna, in programma ad inizio gennaio, porta Athletic Bilbao e Real Madrid ad anticipare il proprio match valido per la diciannovesima giornata della Liga.

I Blancos, in difficoltà in Champions League ma seconda immediatamente a ridosso della capolista Barcellona (contro cui ha perso in malo modo il Clasico), si troveranno i baschi quarti in classifica subito dietro al trenino formato da blaugrana, merengues e Atletico.

Tutto su Athletic Bilbao-Real Madrid: diretta tv, streaming e formazioni della partita.