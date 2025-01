Athletic Bilbao-Barcellona Supercoppa di Spagna, dove vederla: Sky, DAZN, Rai, Mediaset, TV8 o Cronache di Spogliatoio? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Athletic Bilbao-Barcellona prima semifinale della Supercoppa di Spagna: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La Final Four della Supercoppa di Spagna 2025 - organizzata in Arabia Saudita proprio come quella italiana - prende il via con la prima semifinale.

A sfidarsi sono Athletic Bilbao e Barcellona, due tra le squadre a contendersi il trofeo insieme a Real Madrid e Maiorca (contro giovedì 9 gennaio). Baschi e catalani si affrontano in partita secca: se al 90' il risultato dovesse essere di parità, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La vincente attenderà l'altra compagine che avrà la meglio nell'altra semifinale, andandosi poi a giocare la Supercoppa nella finale di domenica 12 gennaio alle 20:00.

Il nuovo format, giunto alla sesta edizione, include la vincitrice della Liga e della Coppa del Re 2023/2024 nonché seconda classificata in campionato e finalista dell'ultima Copa.

Tutto su Athletic Bilbao-Barcellona: canale tv, diretta streaming e formazioni.