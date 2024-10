Atalanta-Verona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Hellas Verona

L'Atalanta ospita il Verona nel sabato sera del nono turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Sabato sera in campo per Atalanta e Verona, impegnate in un match serale all'interno della nona giornata di Serie A.

Nerazzurri forti di una striscia di tre risultati utili consecutivi in campionato, di cui due vittorie di fila che hanno reso più interessante la classifica: ora sono tredici i punti all'attivo per i bergamaschi, tornati in zona europea.

Scaligeri che invece hanno perso con un risultato netto (0-3) contro il Monza nel turno precedente: un punteggio che non rispecchia quanto visto in campo, sicuramente una punizione fin troppo severa per i ragazzi di Zanetti che dopo le prime otto giornate hanno conquistato nove punti.

Di seguito tutte le informazioni su Atalanta-Verona: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.