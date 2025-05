L'Atalanta Under 23 può essere promossa in Serie B? Cosa dice il regolamento

Serie C

La seconda squadra della Dea sta disputando i playoff di Serie C, ma può ricevere la promozione in Serie B? Cosa dice il regolamento.

L'Atalanta U23 continua a stupire in Serie C e, dopo il successo in rimonta contro l'Albinoleffe, continua il suo percorso ai playoff.

Alle fasi nazionali sarà sfida contro la Torres, una delle teste di serie di questo turno grazie al terzo posto conquistato nel girone B della regular season.

I nerazzurri distano ora soltanto otto partite dalla possibile promozione nel campionato cadetto.

Ma in caso di vittoria dei playoff, l'Atalanta U23 potrà iscriversi alla Serie B? Vediamo cosa dice il regolamento.