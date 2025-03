Atalanta e il tabù Gewiss Stadium: in casa il rendimento è da Europa League

I bergamaschi continuano a perdere punti nelle gare interne che si stanno rivelando sempre più il punto debole della formazione nerazzurra.

Un nuovo passo falso che rallenta la corsa al vertice dei nerazzurri. Nel giorno dello scontro diretto Napoli-Inter, l’Atalanta (terza in classifica) non riesce ad approfittare del turno casalingo contro il Venezia, non andando oltre lo 0-0 al Gewiss Stadium.

Ma oltre i rimpianti di Retegui e compagni per qualche occasione di troppo fallita, intorno all’ambiente Atalanta l’attenzione si focalizza sul rendimento interno.

È proprio nelle gare casalinghe infatti che mancano i punti per poter sognare ancora più in grande, quelli per puntare allo scudetto. Toccherà a Gasperini, che per la prima volta nei giorni scorsi ha parlato di ambizioni tricolore, trovare la giusta chiave per cambiare marcia.