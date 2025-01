Atalanta-Sturm Graz 5-0, pagelle e tabellino: spettacolo al 'Gewiss Stadium', la 'Dea' si assicura quantomeno i playoff

Playoff di Champions League certi per l'Atalanta: Sturm Graz travolto a Bergamo e aritmeticamente eliminato.

Missione compiuta per l'Atalanta che, quantomeno, si mette in tasca i playoff di Champions League: nulla da fare per lo Sturm Graz, aritmeticamente eliminato con un turno d'anticipo rispetto al termine della League Phase. Primo successo casalingo europeo in stagione per la truppa di Gasperini.

'Dea' spaventata in avvio dal bello spunto di Camara che, dopo il dribbling su Kolasinac, grazia Carnesecchi calciando a lato. Goal sbagliato e goal subìto per gli austriaci: follia di Aiwu che perde un pallone sanguinoso, spinto in rete da Retegui su assist di Zappacosta.

Gasperini risparmia la ripresa a Retegui, sostituito con Lookman: il nigeriano impiega poco a lasciare il segno, con l'assistenza per il raddoppio di De Ketelaere cancellato però dal VAR (decisivo l'offside dell'ex Leicester). Il 2-0 arriva con un altro neoentrato, Pasalic, grazie a un comodo tocco ravvicinato che mette in evidenza tutta la sofferenza odierna della retroguardia austriaca. Alla festa si iscrive anche De Ketelaere, stavolta senza la sorpresa finale. Annullato il poker di Zappacosta, regolare quello di Lookman al 90' e la 'manita' definitiva di Brescianini. Il tutto per un 5-0 comunque ben augurante in vista della trasferta di Barcellona che chiuderà la fase a campionato dei nerazzurri.