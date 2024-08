Atalanta scatenata: Cuadrado e Rui Patricio possono arrivare a parametro zero

Gli orobici pensano al colombiano per la fascia e al portoghese per la porta, entrambi svincolati. L'ex romanista prenderebbe il posto di Musso.

Il bel 4-0 di Lecce ancora negli occhi e nella memoria, l'impegno di Torino alle porte. Ma l'Atalanta continua a non perdere di vista nemmeno il mercato, in uscita ma anche in entrata.

Non c'è solo il caso Koopmeiners, promesso sposo della Juventus, ad agitare le notti della dirigenza bergamasca: la volontà è quella di regalare altri due elementi di esperienza a Gian Piero Gasperini in vista del prosieguo della stagione.

I nomi caldi, in questo senso, sono due: Juan Guillermo Cuadrado e Rui Patricio. Due svincolati.