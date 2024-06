L'Atalanta vuole riscattare De Ketelaere con lo sconto: previsto un incontro col Milan

Il belga è al centro dei discorsi tra Atalanta e Milan: i bergamaschi vorrebbero uno sconto sulla cifra del riscatto.

L'Atalanta non ha intenzione di lasciarsi sfuggire Charles De Ketelaere, una delle note più liete di una stagione che ha visto la 'Dea' trionfare in Europa League, oltre che conquistare il quarto posto in Serie A e disputare la finale di Coppa Italia, persa contro la Juventus.

Un percorso storico, reso possibile anche dall'ottimo impatto avuto dal belga dopo le grosse difficoltà incontrate nel 2022/23 con la maglia del Milan, che un anno fa lo ha ceduto alla società orobica in prestito oneroso con diritto di riscatto.

A breve l'Atalanta dovrà sciogliere le riserve in merito alla conferma di De Ketelaere, il cui futuro è legato ai colloqui tra i due club che andranno in scena nei prossimi giorni.