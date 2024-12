Grande attesa a Bergamo per l'arrivo del Real Madrid: Ancelotti perde per infortunio anche Mendy, il punto sugli indisponibili.

L'Atalanta sfida il Real Madrid in Champions League e lo farà con la sicurezza che a prescindere dal risultato finale, la squadra di Gian Piero Gasperini rimarrà comunque avanti in classifica ai Campioni d'Europa.

Appuntamento molto importante per il Real, che si trova al 24esimo posto, l'ultimo che garantisce l'accesso ai playoff di Champions. Carlo Ancelotti non può più sbagliare in Europa.

Ma come ci arriva il Real Madrid? Con una vittoria importante in Liga contro il Girona ma con tante assenze, a cui si è aggiunta quella di Ferland Mendy. Anche Jude Bellingham è uscito malconcio dall'ultima partita. La situazione in casa Real a livello di infortuni, le ultime.