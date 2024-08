Atalanta-Real Madrid dove vederla: Mediaset, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Supercoppa Europea

Atalanta e Real Madrid si sfidano per aggiudicarsi il titolo della Supercoppa Europea: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Siamo giunti al primo importantissimo appuntamento stagionale che vede impegnata l'Atalanta di Gasperini sfidare il Real Madrid di Ancelotti, per la gara valevole per Supercoppa europea.

I nerazzurri arrivano a questa sfida in condizioni non ottimali, con Gasperini che ha perso per infortunio Scamacca e con una serie di risultati negativi durante la pre-season.

L'allenatore nerazzurro deve fare i conti anche con la situazione legata a Teun Koopmeiners, attualmente fuori rosa per ragioni legate al calciomercato.

Tutto su Atalanta-Real Madrid: le formazioni del match valido per la Supercoppa europea e dove poter vedere la gara in diretta tv e streaming.