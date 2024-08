Atalanta-Real Madrid, cosa succede in caso di pareggio al 90': supplementari o direttamente i rigori? Il regolamento è cambiato

Atalanta e Real Madrid si danno battaglia per conquistare la Supercoppa Europea: ma i tempi supplementari sono previsti a Varsavia?

L'Atalanta contro il Real Madrid, la vincitrice dell'Europa League contro la vincitrice della Champions League. A Varsavia, in Polonia, c'è in palio la Supercoppa Europea: un inedito per la Dea, non certo per i Blancos, che l'hanno vinta cinque volte.

Si gioca in gara unica, senza possibilità di ritorno. Chi vince questa sera, dunque, alzerà la Supercoppa; chi perde dovrà invece accontentarsi del secondo posto finale, cominciando la nuova stagione con la prima delusione.

Possibile quindi che la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Carlo Ancelotti giochino sul filo del rasoio, cercando sì di attaccare ma al contempo evitando di scoprirsi troppo. Perché uno svantaggio, a un certo punto della partita e senza la gara di ritorno, potrebbe rivelarsi fatale.

A tal proposito: cosa accadrà in caso di pareggio al 90' tra Atalanta e Real Madrid? Si andrà ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? Cosa dice il regolamento?