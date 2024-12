Atalanta-Real Madrid 2-3, pagelle e tabellino: Bellingham fuoriclasse, Ederson è ovunque, il solito Lookman non basta

Spettacolo a Bergamo tra Atalanta e Real Madrid, finisce 2-3 per i blancos: Ancelotti supera Gasperini.

La prima occasione è per il Real Madrid e in particolare Mbappé, che lanciato in profondità viene fermato da Carnesecchi; il francese però era partito da posizione irregolare e il goal sarebbe stato annullato. Al decimo minuto è proprio il francese a sbloccare la partita, Mbappé si gira perfettamente sul passaggio di Brahim Diaz e porta in vantaggio il Real. L'Atalanta reagisce e si rende pericolosa con Lookman e De Ketelaere, molto bravo Rudiger.

Al minuto 36 esce per infortunio Mbappé e poco prima dell'intervallo arriva il pareggio dell'Atalanta su calcio di rigore, trasformato da De Ketelaere. Rigore procurato da Kolasinac che viene fermato da Tchouameni.

Nella ripresa il primo vero tentativo è dei padroni di casa con Lookman,la cui conclusione è respinta da Courtois. Nuovo vantaggio del Real, Vinicius Junior al 57' sfrutta un rimpallo e non sbaglia da pochi passi. Passano due minuti e Bellingham segna la rete dell'1-3, grande giocata nello spazio.

Non molla l'Atalanta che torna in partita con il solito Lookman che beffa Courtois sul primo palo.

Squadre che si allungano, azioni da una parte e dall'altra; Rodrygo spreca una grande chance, blocca Carnesecchi da pochi passi. Nel finale spinge l'Atalanta, Retegui va vicino al pareggio.