Atalanta-Napoli 2-3, pagelle e tabellino: Lukaku decisivo, scatto Scudetto per Conte

Il Napoli supera anche lo scoglio Atalanta: Lukaku di testa piega nel finale la 'Dea' dopo le reti di Retegui, Politano, McTominay e Lookman.

Colpaccio del Napoli, salito a quota 50 punti in classifica: merito del blitz ai danni dell'Atalanta, spedita a -7 e uscita con l'amaro in bocca dal 'Gewiss Stadium'. È di sei punti, invece, il momentaneo vantaggio sull'Inter con due gare in più disputate da Di Lorenzo e compagni.

Partenza morbida degli uomini di Conte, colpiti troppo facilmente da Retegui: mancino potentissimo che sfonda la porta di Meret e manda avanti la 'Dea'. La reazione ospite arriva e porta la firma di Politano: altro sinistro impeccabile, stavolta in fondo al sacco di Carnesecchi che non può opporsi alla sassata dell'ex Sassuolo. L'1-1 getta in ansia i nerazzurri, puniti a ridosso dell'intervallo da McTominay: palla sanguinosa persa da Ederson e ripulita col tacco da Neres per la corsa di Anguissa, autore del cut-back per il rimorchio puntuale dello scozzese.

Gasperini striglia i suoi che, dopo il riposo, tornano in campo col piglio giusto: in particolare Lookman, con un tiro che passa tra le gambe di Rrahmani e beffa Meret. Il tecnico piemontese si gioca anche la carta De Ketelaere, ma è il Napoli a riportarsi avanti nel punteggio: secondo assist di serata di Anguissa per la testa di Lukaku che, di mestiere, si libera della marcatura di Scalvini e di testa non lascia scampo a Carnesecchi. Il punto esclamativo su una partita bella e godibile, un grande spot per il nostro calcio.