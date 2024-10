Gasperini la vince con gli ingressi dalla panchina: dopo 70’ di fatica, Samardzic sblocca la gara contro il Monza. Di Zappacosta il 2-0 finale.

Senza brillare, ma l’Atalanta trova la quarta vittoria consecutiva in campionato. Per farlo sono stato decisivi i cambi effettuati da Gasperini: a decidere infatti è la rete di Samardzic, entrato in campo a inizio ripresa al posto di uno spento Lookman. Il 2-0 arriva da un altro subentrato, Zappacosta, che chiude il match al minuto 88’.

Gasperini cambia solo un uomo rispetto alla gara vinta 6-1 contro il Verona nell’ultima giornata, Bellanova al posto di Zappacosta. Ma l’Atalanta in campo questa sera è molto diversa rispetto all’ultima scintillante versione. Merito anche di un Monza molto attento e ben messo in campo da Nesta, che per tutto il primo tempo argina bene tutti i tentativi nerazzurri.

Nella ripresa Gasperini manda in campo Samardzic al posto di Lookman, mentre Nesta cambia terminale offensivo, con Djuric al posto di Maric. La prima occasione della ripresa è del Monza: diagonale potente preciso di Pereira, bravo Carnesecchi a deviare. Al 58’ il Monza passa in vantaggio: tiro-cross di Vignato, Djuric non la tocca ma nel tentativo di colpire di testa spinge (secondo il giudizio dell’arbitro) il diretto avversario, la palla entra in porta ma l’arbitro annulla tra tante proteste.

Dopo 70’ complicatissimi, l’Atalanta sblocca il match e lo fa grazie alla qualità dei subentrati: Zaniolo arriva sul fondo e mette al centro per Retegui che a sua volta appoggia per Samardzic: controllo, sinistro chirurgico e vantaggio nerazzurro. Kyriakopoulos prima salva su Cuadrado e poi sfiora la rete del pri su punizione, sempre Samardzic va a un passo dal raddoppio, negato solo dall’intervento di Marì sulla linea. Al minuto 88 Zappacosta – altro ingresso dalla panchina – chiude il match con un precisa conclusione.