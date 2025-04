Atalanta-Lecce si gioca? La decisione ufficiale del club salentino sul recupero di Serie A

Nemmeno l’intervento del Ministro Abodi ha fatto cambiare idea alla Lega: il Lecce questa sera scenderà in campo contro l’Atalanta.

La gara che nessuno avrebbe voluto giocare, alla fine si giocherà. Il match di campionato tra Atalanta e Lecce, spostato dalla Lega a questa sera, alla fine si disputerà regolarmente.

La partita, valida per la trentaquattresima giornata di campionato, inizialmente si sarebbe dovuta disputare venerdì sera, ma a causa del grave lutto che ha colpito il mondo giallorosso – l’improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita – è stata sposta di 48 ore dalla Lega.

Troppo poco però secondo l’intero ambiente Lecce: la formazione salentina non sarebbe voluta infatti scendere in campo, perché ancora troppo scossa per l’accaduto. Ma nonostante la richiesta di rinvio e l’intervento anche del Ministro dello Sport Andrea Abodi, la Lega ha confermato il fischio d’inizio per questa sera alle ore 20.45.