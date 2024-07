L'Atalanta blinda Koopmeiners, la Juventus insiste: cosa c'è di vero sull'olandese

Dopo Percassi, anche Gasperini ha sviato: "Mai parlato di altre squadre". Ma la Juve può tornare alla carica dopo aver ceduto Soulé.

Tra il nerazzurro e il bianconero, tra Bergamo e Torino. Un presente e un futuro diviso in due. Dove giocherà Teun Koopmeiners nella prossima stagione? Una domanda a cui nessuno, in questo momento, è ancora in grado di dare una risposta.

Di certo c'è che i virgolettati provenienti dal mondo Atalanta trasudano fiducia e sicurezza. Koopmeiners non è in vendita, è il senso. Lo ha spiegato l'amministratore delegato Luca Percassi, lo ha ribadito Gian Piero Gasperini un paio di giorni più tardi.

Il tutto, sotto lo sguardo vigile della Juventus. Ovvero la squadra che più di tutte, e più concretamente di tutte, ha fin qui messo gli occhi su Koopmeiners.