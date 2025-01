Atalanta-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Kalulu illude, Retegui torna al goal

I bianconeri trovano il 13° pareggio stagionale in Serie A in 20 partite totali: con l'Atalanta al Gewiss Stadium è 1-1.

Atalanta e Juventus concludono ufficialmente il loro girone di andata, recuperando la sfida della 19ª giornata di Serie A dopo i rispettivi impegni di Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Il match è subito avvincente, con entrambe le formazioni che mantengono i ritmi molto alti: nella prima frazione, però, i protagonisti sono Carnesecchi e Di Gregorio, grazie ai loro interventi su Lookman e Koopmeiners.

Ad inizio ripresa la sfida si accende e i bianconeri passano in vantaggio: contropiede gestito alla perfezione da McKennie che imbuca in area per Kalulu - che pochi minuti prima aveva colpito un palo di testa -, il quale batte Carnesecchi in uscita.

L'Atalanta però non molla e trova il pareggio a poco più di 10 minuti dalla fine grazie ai due nuove entrati: palla morbida dentro l'area, con Bellanova che fa sponda per Retegui, il quale di testa batte Di Gregorio sotto alla traversa.

Nel finale occasioni da una parte dall'altra, con entrambe le squadre che dimostrano di non accettare il pareggio: dopo 95' di grande spettacolo, però, l'arbitro Doveri fischia la fine, mandando le squadre negli spogliatoi con il risultato di 1-1.