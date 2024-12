L'Atalanta è la regina dei goal di testa, prima in Europa: come la Dea è diventata primatista assoluta

Due goal di testa permettono all'Atalanta di battere il Milan e diventare la numero uno in Europa in questa particolare statistica.

Una vittoria di testa per andare in testa. Forse non suonerà bene, ma riassume perfettamente la serata di un'Atalanta nuova capolista della Serie A. Prima De Ketelaere, e dunque Lookman negli ultimi minuti di gara, hanno permesso alla squadra bergamasca di rispondere all'Inter e scavalcare momentaneamente un Napoli impegnato nel big match contro la Lazio, mettendoci la testa.

L'Atalanta sa segnare in tanti modi, affidandosi all'estro dei suoi giocatori di talento e attaccanto l'area in massa, ma in Europa non ha eguali in termini di realizzazioni con una capocciata da centro area. Retegui e De Ketelaere, così come Lookman, continuano a macinare reti così, con le ultime due che hanno permesso di superare il Milan, capace di pareggiare momentaneamente la gara prima del 2-1 finale.

Gli allenamenti dell'Atalanta non si focalizzano esclusivamente sui colpi di testa sui cross dalla fascia, ma di certo le sedute settimanali portano ad una maggiore precisione. I ragazzi di Gasperini sanno benissimo dove trovare i compagni, e chi in quel momento è in mezzo, specialmente Retegui, sa trovare il tempo giusto una volta su due.