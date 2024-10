Atalanta-Genoa dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Atalanta ospita il Genoa nel settimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Messo alle spalle l’impegno di Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che necessita di un risultato positivo per tornare ad avvicinarsi alle zone alte di classifica. Avversario nel settimo turno sarà il Genoa che, proprio come la Dea, ha bisogno di mettere punti in cascina per rilanciarsi dopo un’inizio di stagione balbettante.

La squadra guidata da Gasperini, nelle ultime due giornate ha rallentato la sua corsa incappando prima nella sua terza sconfitta nel torneo (3-2 interno contro il Como), poi pareggiando in extremis sul campo 1-1 sul campo del Bologna.

Tre invece le sconfitte patite dal Genoa negli ultimi quattro turni di campionato: i rossoblù, dopo essersi imposti per 1-0 a Monza, sono caduti contro Verona, Venezia e Juventus, riuscendo ad impattare solo in casa contro la Roma.

Le due squadre si presenteranno all’appuntamento staccate di due lunghezze: 7 i punti totalizzati dall’Atalanta, contro i 5 del Genoa.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.