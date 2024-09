Atalanta-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Fiorentina

Atalanta e Fiorentina si affrontano nella quarta giornata del campionato di Serie A 2024/25: ecco dove vedere il match in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Atalanta e Fiorentina si sfidano nella quarta giornata di Serie A.

La Dea debutta in casa - dopo tre trasferte consecutive - con l'obiettivo di interrompere la striscia negativa che l'ha vista perdere prima della sosta sia contro il Torino che l'Inter. I nerazzurri hanno infatti solo 3 punti in classifica, conquistati nell'esordio in campionato a Lecce.

Anche la Fiorentina si presenta a Bergamo con lo stesso bottino, frutto però di tre pareggi in altrettante partite: 1-1 con il Parma, 0-0 col Venezia e 2-2 con il Monza.

Tutto su Atalanta-Fiorentina: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.