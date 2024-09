Atalanta-Fiorentina 3-2, pagelle e tabellino: Lookman show, disastro Ranieri

L'Atalanta si prende i tre punti sulla Fiorentina: Lookman segna e fa segnare, viola ancora a secco di vittorie.

L'Atalanta torna al successo che mancava dalla prima giornata: lo fa con un bel 3-2 inferto a una Fiorentina che deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria dopo tre pareggi consecutivi.

Decisamente frizzante il primo tempo, con cinque goal che proiettano il match del 'Gewiss Stadium' tra i più divertenti di questo primo scorcio di campionato.

Ad aprire le danze delle marcature è il tocco sottomisura di Martinez Quarta, a cui risponde Retegui di testa su assist immaginifico di Lookman. Kean riporta avanti la 'Viola' che dilapida il vantaggio nel finale di frazione: De Ketelaere e Lookman imprimono al match un'inerzia diversa, certificando le lacune della retroguardia toscana.

Il 3-2 non accontenta la 'Dea', rientrata in campo dagli spogliatoi con una marcia mentale in più rispetto ai ragazzi di Palladino: non a caso le occasioni migliori capitano sui piedi dei padroni di casa e in particolare di Lookman, che nel finale spreca la palla del 4-2. Un errore comunque non decisivo nell'ottica della conquista dei tre punti.