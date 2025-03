Atalanta in piena emergenza dopo l'infortunio di Posch: chi gioca in difesa contro la Juventus e la situazione di Hien

Gasperini deve fare i conti con una serie di assenze certe in vista del big match dell'Allianz Stadium: come può schierarsi l'Atalanta.

Emergenza pura: così si può definire la situazione che l'Atalanta sta vivendo in vista della trasferta di domenica sera in casa della Juventus. E non è neppure la prima volta in questa stagione.

Il reparto colpito da una serie di infortuni è la difesa. E l'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Stefan Posch, che giovedì ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro dopo essersi fermato in allenamento.

Gian Piero Gasperini è così costretto a far di conto per capire chi sia disponibile e chi non lo sia. E, di conseguenza, a schierare un undici credibile contro una Juventus di nuovo in lotta per le primissime posizioni.

Chi giocherà dunque domenica all'Allianz Stadium? Come si schiererà l'Atalanta in difesa?